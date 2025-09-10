Бабье лето в Башкирии отменяется

21:31, 10 сен 2025

Жителей Башкирии предупредили о погодном сюрпризе. По информации регионального Управления по гидрометеорологии, 11 сентября в республике пройдут кратковременные дожди, а ночью ожидаются заморозки.

Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов. В юго-восточных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2 градусов.

Днем столбик термометра покажет +10...+15 градусов.

Ветер будет умеренный, северной четверти.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash