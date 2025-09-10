Все новости Уфы и Башкортостана
Бабье лето в Башкирии отменяется

21:31, 10 сен 2025

Жителей Башкирии предупредили о погодном сюрпризе. По информации регионального Управления по гидрометеорологии, 11 сентября в республике пройдут кратковременные дожди, а ночью ожидаются заморозки.

Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов. В юго-восточных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2 градусов.

Днем столбик термометра покажет +10...+15 градусов.

Ветер будет умеренный, северной четверти.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
