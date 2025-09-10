Бабье лето в Башкирии отменяется
21:31, 10 сен 2025
Жителей Башкирии предупредили о погодном сюрпризе. По информации регионального Управления по гидрометеорологии, 11 сентября в республике пройдут кратковременные дожди, а ночью ожидаются заморозки.
Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов. В юго-восточных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2 градусов.
Днем столбик термометра покажет +10...+15 градусов.
Ветер будет умеренный, северной четверти.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Общество в Башкирии
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками
Общество в Башкирии
Стало известно когда в Башкирию придет тепло в мае
Общество в Башкирии
Башкирию ждут дожди с градом и грозами. Прогноз на выходные
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ожидают погодные сюрпризы