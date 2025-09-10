В Башкирии закрыли дорогу к водопаду Куперля из-за размытого дождями пути

21:52, 10 сен 2025

Национальный парк «Башкирия» временно закрыл проезд к водопаду Куперля. Лесную дорогу размыло сильными дождями, и она стала непроходимой для автомобилей.

Парк настоятельно рекомендует туристам отложить поездку. Главная опасность — остаться в ловушке в изолированной местности. Если машина застрянет на размытой тропе, вызвать помощь не получится: в районе водопада нет мобильной связи.

Администрация парка сообщит дополнительно, когда путь к водопаду снова станет безопасным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: https://t.me/npbashkiria