Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете

22:11, 11 сен 2025

7 сентября врач из Уфы Эльвера Г. помогла пассажирке на борту самолета, летевшего в Анталью. Для доктора это уже второй подобный случай за два года.

Через двадцать минут после вылета из Уфы стюардессы попросили откликнуться медиков — женщине в салоне стало плохо. Эльвера Г. подошла к ней и увидела, что пассажирка без сознания, у нее бледное лицо и синие губы.

Причиной стало резкое падение давления. Из-за часовой задержки рейса женщина пропустила плановый прием гормональных препаратов, а таблетки остались в сданном багаже.

На борту не было нужных медикаментов. Чтобы стабилизировать состояние пассажирки, врач дала ей крепкий сладкий чай и сделала массаж ног. Женщине стало лучше, и она пришла в себя.

Однако перед посадкой ее состояние снова ухудшилось: началась рвота, давление опять упало. Доктор повторила процедуры и договорилась с пассажиркой, что та примет лекарство сразу после получения багажа.

Эльвера уже спасала человека в полете. В ноябре 2022 года ее помощь потребовалась мужчине на другом рейсе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спасение
