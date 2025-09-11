Синоптики рассказали о заморозках, скором бабьем лете и дате первого снега в Башкирии

22:29, 11 сен 2025

Резкое похолодание пришло в Башкирию после аномально теплого начала сентября. Виной тому северный антициклон, принесший арктический воздух. Синоптики сообщают, что холода будут недолгими, и уже скоро в республику придет бабье лето, за которым последует первый снег. Свои прогнозы на ближайшее время предоставили специалисты Башгидромета, Гидрометцентра России, а также погодных центров «Фобос» и «Гисметео».

По информации Башкирского управления по гидрометеорологии, вторжение холодных воздушных масс уже привело к первым заморозкам. Так, минувшей ночью в юго-восточных горных районах республики температура воздуха опускалась до 0 градусов, а на поверхности почвы до −1. До конца текущей недели существенного потепления не ожидается: по ночам прогнозируется от +1 до +7 градусов, местами сохраняется вероятность заморозков в воздухе и на почве до −3 градусов. Днем будет немного теплее — +10...+16 градусов. Ситуацию 11 сентября усугубит атмосферный фронт, который принесет дожди.

Однако уже к выходным погода начнет улучшаться. По данным Гидрометцентра России, в воскресенье, 14 сентября, воздух в регионе прогреется до +18 градусов, а в последующие дни температура повысится до +20. Прогноз «Гисметео» обещает жителям Башкирии на следующей неделе теплое и солнечное бабье лето. Центр «Фобос» дает более точные даты — с 14 по 22 сентября, с дневными температурами до +21 градуса и без осадков. Оба сервиса предупреждают, что уже с 22-23 сентября погода испортится — вернутся дожди, а температура постепенно снизится до отметок в +11...+14 градусов.

Синоптики назвали и предварительную дату первого снега в республике в этом сезоне. Ожидается, что он выпадет 14 октября. Этот день прогнозируется по-настоящему холодным: ночью столбики термометров опустятся до −8 градусов, а днем покажут всего −1. 15 октября станет еще холоднее — до −13 градусов ночью и −7 градусов в дневные часы. Впрочем, после этого резкого, но кратковременного похолодания в регион вновь вернутся плюсовые значения.

