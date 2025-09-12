Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе ограничат движение на Затонском мосту и Просвещения

22:02, 12 сен 2025

В городе из-за ремонта временно перекроют два участка: на новом Затонском мосту и на улице Просвещения. Рассказываем, что изменится.

Новый Затонский мост. В субботу, 13 сентября, с 9:00 до 16:00 дорожники закроют левую полосу. Обычно по ней едет грузовой транспорт, но в день ремонта проезд по ней будет невозможен для всех. Учитывайте это, если поедете в сторону Затона.

Улица Просвещения. Здесь ограничения продлятся два месяца — с 15 сентября по 17 ноября. Работы затронут участок между бульваром Назара Наджми и улицей Геофизиков. Для движения будет перекрыта одна полоса.

Чтобы не терять время в возможных заторах, выбирайте пути объезда или закладывайте на дорогу дополнительное время.

Автор: Семен Подгорный
