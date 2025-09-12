Погода готовит жителям Башкирии неожиданный сюрприз

22:22, 12 сен 2025

В Башкирии наступило похолодание из-за вторжения арктического воздуха. Жителей предупреждают о ночных заморозках, сообщили в Башгидромете.

В субботу, 13 сентября, в республике будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью температура составит +1...+6 градусов, однако местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-3. Днем воздух прогреется до +11...+16 по Цельсию. Ветер ожидается умеренный, северной четверти.

Погодные условия в регионе определяет северный антициклон, который смещает на Урал холодный арктический воздух. По информации синоптиков, до конца текущей недели значительного повышения температуры не произойдет. Ночью столбики термометров покажут +1...+7 градусов, местами сохранятся заморозки. Днем температура будет держаться в пределах +10...+16 градусов.

Автор: Семен Подгорный