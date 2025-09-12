Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода готовит жителям Башкирии неожиданный сюрприз

Погода готовит жителям Башкирии неожиданный сюрприз

22:22, 12 сен 2025

В Башкирии наступило похолодание из-за вторжения арктического воздуха. Жителей предупреждают о ночных заморозках, сообщили в Башгидромете.

В субботу, 13 сентября, в республике будет преимущественно ясно, без осадков. Ночью температура составит +1...+6 градусов, однако местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-3. Днем воздух прогреется до +11...+16 по Цельсию. Ветер ожидается умеренный, северной четверти.

Погодные условия в регионе определяет северный антициклон, который смещает на Урал холодный арктический воздух. По информации синоптиков, до конца текущей недели значительного повышения температуры не произойдет. Ночью столбики термометров покажут +1...+7 градусов, местами сохранятся заморозки. Днем температура будет держаться в пределах +10...+16 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Башкирию накроет жара до +30 градусов
Общество в Башкирии
Башкирию накроет жара до +30 градусов
Стало известно когда в Башкирию придет тепло в мае
Общество в Башкирии
Стало известно когда в Башкирию придет тепло в мае
Жителей Башкирии ожидают погодные сюрпризы
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ожидают погодные сюрпризы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен