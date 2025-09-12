Все новости Уфы и Башкортостана
Жителей Башкирии предупредили о затяжных магнитных бурях

22:34, 12 сен 2025

С вечера субботы, 13 сентября, и в течение почти недели на Башкирию будут влиять магнитные бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик геомагнитной активности придется на период с 14 по 16 сентября.

Причиной стала обширная корональная дыра на Солнце — это участок с открытым магнитным полем, который испускает мощный поток солнечного ветра. Земля войдет в этот поток вечером в субботу. Прогнозируется, что ко вторнику скорость ветра может вырасти до 700 км/с.

Сентябрь уже отличается аномальной активностью: за первые десять дней месяца произошло три геомагнитных возмущения, тогда как за весь август — всего одно. Ученые отмечают, что, несмотря на слабость самих бурь, магнитосфера Земли реагирует на них неожиданно сильно.

Из-за этого астрономы готовятся к худшему сценарию, хотя точный прогноз будет сформирован только за двое суток до события. Предупреждение поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: NASA / Solar Orbiter
Теги: магнитная буря
