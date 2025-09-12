Братья из Башкирии отправили на СВО седьмой автомобиль

22:39, 12 сен 2025

Братья Равиль и Раиль Шангареевы передали военным в зону СВО автомобиль УАЗ Hunter. Это уже седьмая машина, которую они подготовили и лично доставят бойцам на Запорожское направление.

Инициатор помощи — Равиль, ветеран СВО, который восстанавливается после тяжелого ранения. Как волонтер ОНФ, он знает о потребностях на передовой. Его брат Раиль организует сбор и подготовку гуманитарных грузов. Сначала они помогали только подразделению Равиля, а теперь — всем, кто обращается.

Перед отправкой из Уфы УАЗ прошел полное техобслуживание. Братья поменяли масло, шины, расходные материалы и проверили рулевое управление, чтобы машина не подвела в боевых условиях. Военный с позывным «Медведь» подтвердил, что автомобиль нужен их полку для перевозки боеприпасов, продовольствия и других срочных задач.

Ранее Шангареевы уже отправляли на фронт УАЗы, «Нивы», мотоциклы и квадрокоптер.

«Защищать страну можно не только с оружием в руках, но и помогая в тылу. Если автомобиль сохранит хотя бы одну жизнь — это уже результат», — говорит Равиль.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Военный медик из Башкирии спас десятки бойцов и выжил после атаки трех дронов

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане