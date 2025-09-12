Военкомат Башкирии опроверг слухи о запрете выезда мужчин за границу

22:50, 12 сен 2025

Военный комиссариат Башкирии сообщил, что информация о запрете на выезд мужчин за пределы России — ложь. Вы можете свободно пересекать границу, никаких ограничений со стороны ведомства нет.

Ранее в сети распространились сообщения о том, что военкомат якобы готовит документ, запрещающий выезд из страны мужчинам от 25 до 58 лет. Утверждалось, что жителям республики начали приходить СМС-уведомления. Это неправда.

Исполняющий обязанности военного комиссара Башкирии, полковник Ринат Латыпов, заявил, что ведомство не создавало подобных документов и не делало никаких рассылок. Он призвал жителей республики доверять только проверенной информации и быть осторожными.

Полковник также пояснил, почему такой запрет невозможен: у военкомата нет полномочий отдавать приказы пограничной службе ФСБ, которая контролирует пересечение границы.

Автор: Семен Подгорный