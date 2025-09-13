Синоптики порадовали прогнозом жителей Башкирии

21:49, 13 сен 2025

Жителей Башкирии 14 сентября порадует тёплой и солнечной погодой. Об этом сообщили в региональном ведомстве по гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт без существенных осадков, а воздух прогреется до +13, +18 градусов.

Ночью температура опустится до +2, +7 градусов, при этом местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до 0, −3 градусов.

Ветер прогнозируется умеренный, северной четверти.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash