Синоптики порадовали прогнозом жителей Башкирии
21:49, 13 сен 2025
Жителей Башкирии 14 сентября порадует тёплой и солнечной погодой. Об этом сообщили в региональном ведомстве по гидрометеорологии.
По прогнозам синоптиков, день пройдёт без существенных осадков, а воздух прогреется до +13, +18 градусов.
Ночью температура опустится до +2, +7 градусов, при этом местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до 0, −3 градусов.
Ветер прогнозируется умеренный, северной четверти.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash