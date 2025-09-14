Все новости Уфы и Башкортостана
Синоптики обещают жителям Башкирии нечто особенное

21:52, 14 сен 2025

В Башкирии на предстоящей неделе установится теплая и солнечная погода, но с ночными заморозками до -3 градусов. Прогноз на период с 15 сентября представили синоптики Башгидромета и Гидрометцентра России.

По данным Башгидромета, 15 и 16 сентября в республике будет без существенных осадков при умеренном северном ветре.

Ночью температура составит +4…+9 °С, местами возможны заморозки до -3 °С, а днем воздух уже прогреется до +14…+19 °С.

В свою очередь, Гидрометцентр России прогнозирует, что солнечная погода продержится до субботы.

В период с 16 по 19 сентября дневная температура достигнет +19…+21 °С, ночная останется в пределах +7…+9 °С.

Осадки ожидаются только на следующих выходных.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
