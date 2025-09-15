В зоне СВО нашли останки Героя России из Башкирии Ильдара Суфиярова

14:52, 15 сен 2025

15 сентября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что поисковики, вероятно, обнаружили останки Героя России Ильдара Суфиярова. Тело офицера предварительно опознали по найденному рядом военному билету.

Вместе с ним были найдены останки ещё трёх военнослужащих. Все материалы направлены в Ростов-на-Дону для проведения экспертизы, которая должна окончательно подтвердить личности погибших.

Старший лейтенант Ильдар Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В апреле 2024 года, оказавшись в окружении украинских военных, он принял решение не сдаваться в плен и подорвал себя гранатой. За этот подвиг офицеру посмертно присвоили звание Героя России.

Радий Хабиров сообщил, что уже связался с родными Ильдара Суфиярова и планирует встретиться с ними.

