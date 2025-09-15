В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО
15:11, 15 сен 2025
В Белорецке прошли похороны младшего сержанта Максима Ткаченко. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Белорецкого района.
Максим Ткаченко родился в 1982 году в узбекском городе Маргилан. Ранее он проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. До переезда в Белорецк жил в Екатеринбурге, а в нашем городе работал водителем грузовика.
В январе Максим заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО в качестве разведчика-гранатометчика. Сообщение о его гибели пришло в марте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
