В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО

15:11, 15 сен 2025

В Белорецке прошли похороны младшего сержанта Максима Ткаченко. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Белорецкого района.

Максим Ткаченко родился в 1982 году в узбекском городе Маргилан. Ранее он проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. До переезда в Белорецк жил в Екатеринбурге, а в нашем городе работал водителем грузовика.

В январе Максим заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО в качестве разведчика-гранатометчика. Сообщение о его гибели пришло в марте.

Боец СВО из Башкирии посмертно награжден орденом Мужества

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
