В небе над Башкирией с начала года заметили 1300 дронов

22:03, 15 сен 2025

С января по сентябрь 2025 года жители Башкирии более 1300 раз сообщали о беспилотниках в небе. В Госкомитете республики по ЧС пояснили, что подавляющее большинство этих полетов были плановыми и не представляли угрозы. Тем не менее, сообщения от жителей помогают службам обеспечивать безопасность в регионе.

Если вы заметили дрон и его полет кажется вам подозрительным, не пытайтесь сбить его или самостоятельно выяснять, чей он. Самое правильное и безопасное — сообщить о нем специалистам. Каждое обращение помогает контролировать воздушное пространство и вовремя реагировать на возможные нарушения.

Как правильно сообщить о дроне

Немедленно позвоните в службу спасения по номеру 112.

Назовите оператору точное место, где вы видите беспилотник.

Опишите, в каком направлении он движется, если это возможно.

Представьтесь и оставьте свой номер телефона для связи.

Все сообщения регистрируются и оперативно передаются для проверки ответственным службам. Ваша бдительность — это реальный вклад в поддержание спокойствия и порядка в республике.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ