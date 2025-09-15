Все новости Уфы и Башкортостана
В небе над Башкирией с начала года заметили 1300 дронов

В небе над Башкирией с начала года заметили 1300 дронов

22:03, 15 сен 2025

С января по сентябрь 2025 года жители Башкирии более 1300 раз сообщали о беспилотниках в небе. В Госкомитете республики по ЧС пояснили, что подавляющее большинство этих полетов были плановыми и не представляли угрозы. Тем не менее, сообщения от жителей помогают службам обеспечивать безопасность в регионе.

Если вы заметили дрон и его полет кажется вам подозрительным, не пытайтесь сбить его или самостоятельно выяснять, чей он. Самое правильное и безопасное — сообщить о нем специалистам. Каждое обращение помогает контролировать воздушное пространство и вовремя реагировать на возможные нарушения.

Как правильно сообщить о дроне

  • Немедленно позвоните в службу спасения по номеру 112.
  • Назовите оператору точное место, где вы видите беспилотник.
  • Опишите, в каком направлении он движется, если это возможно.
  • Представьтесь и оставьте свой номер телефона для связи.

Все сообщения регистрируются и оперативно передаются для проверки ответственным службам. Ваша бдительность — это реальный вклад в поддержание спокойствия и порядка в республике.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
Теги: беспилотники
