Бабье лето в Башкирии сменится заморозками

22:15, 15 сен 2025

В ночь на 16 сентября в восточных районах Башкирии ожидаются первые заморозки, несмотря на тёплую дневную погоду. Об этом информирует Башгидромет.

По данным синоптиков, температура воздуха и на поверхности почвы опустится до 0...-1 градуса.

В целом по республике ночные температуры составят +4...+9, а дневные поднимутся до +19 градусов. Осадков не предвидится.

Ветер будет умеренным, северо-восточным, с порывами в дневные часы.

