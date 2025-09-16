Все новости Уфы и Башкортостана
Более 2400 ветеранов СВО вернулись домой в Башкорию

22:01, 16 сен 2025

Более 2400 участников спецоперации вернулись домой в Башкирию. Каждому из них власти помогают адаптироваться к мирной жизни: найти работу, поправить здоровье и получить психологическую поддержку. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Руслан Хабибов.

За каждым ветераном закреплен персональный куратор, который помогает решать конкретные проблемы — от оформления документов до записи к врачу. Такой подход уже приносит результаты: больше половины вернувшихся бойцов, свыше 1200 человек, устроились на работу.

Особое внимание уделяется здоровью ветеранов. Около 1500 человек прошли курсы восстановления и терапии в санаториях республики. Кроме того, более 1200 бывших военнослужащих получили помощь психологов, чтобы легче адаптироваться после службы.

Эти данные Руслан Хабибов озвучил на встрече главы региона с представителями Ассоциации ветеранов СВО.

«Мама, здесь ад!»: срочники, отражавшие наступление ВСУ на Курщине, проиграли «битву» бюрократам — в бой пришлось вступить матерям
Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
