Более 2400 ветеранов СВО вернулись домой в Башкорию

Более 2400 участников спецоперации вернулись домой в Башкирию. Каждому из них власти помогают адаптироваться к мирной жизни: найти работу, поправить здоровье и получить психологическую поддержку. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Руслан Хабибов.

За каждым ветераном закреплен персональный куратор, который помогает решать конкретные проблемы — от оформления документов до записи к врачу. Такой подход уже приносит результаты: больше половины вернувшихся бойцов, свыше 1200 человек, устроились на работу.

Особое внимание уделяется здоровью ветеранов. Около 1500 человек прошли курсы восстановления и терапии в санаториях республики. Кроме того, более 1200 бывших военнослужащих получили помощь психологов, чтобы легче адаптироваться после службы.

Эти данные Руслан Хабибов озвучил на встрече главы региона с представителями Ассоциации ветеранов СВО.

Автор: Семен Подгорный