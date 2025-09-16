Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

22:19, 16 сен 2025

В Башкирии в среду, 17 сентября, ожидаются опасные метеоявления. Региональное ГУ МЧС информирует о ночных заморозках в воздухе и на почве до 0...—2 градусов.

По прогнозу, в республике сохранится переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +5...+10°С, днем потеплеет до +16...+21°С. Ветер слабый, переменных направлений, днем порывистый.

В Уфе ночью столбики термометров покажут +8...+10°С (на окраинах до +5°С), днем в столице ожидается +18...+20°С.

Автомобилистов предупреждают о тумане на автодорогах ночью и утром с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen