Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде

22:19, 16 сен 2025

В Башкирии в среду, 17 сентября, ожидаются опасные метеоявления. Региональное ГУ МЧС информирует о ночных заморозках в воздухе и на почве до 0...—2 градусов.

По прогнозу, в республике сохранится переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +5...+10°С, днем потеплеет до +16...+21°С. Ветер слабый, переменных направлений, днем порывистый.

В Уфе ночью столбики термометров покажут +8...+10°С (на окраинах до +5°С), днем в столице ожидается +18...+20°С.

Автомобилистов предупреждают о тумане на автодорогах ночью и утром с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию ждёт прохладное начало августа с северным ветром
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт прохладное начало августа с северным ветром
Жители Башкирии могут поменять зонты на солнечные очки
Общество в Башкирии
Жители Башкирии могут поменять зонты на солнечные очки
В Башкирии среди лета похолодает до +5 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии среди лета похолодает до +5 градусов
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен