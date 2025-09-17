В Башкирии объявили о резком похолодании

21:35, 17 сен 2025

Главное управление МЧС по Башкирии предоставило срочный прогноз погоды на четверг, 18 сентября.

Ведомство информирует о заморозках на востоке республики: ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы температура может опуститься до 0...—2 градусов.

В целом по региону ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер переменных направлений.

Ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +16...+21.

Автомобилистов предупреждают о тумане на отдельных участках дорог ночью и утром с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

В Уфе прогнозируется аналогичная погода. Ночью в столице будет +7...+9, на окраинах до +4. Днём термометры покажут +19...+21 градус.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen