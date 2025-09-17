Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова

22:02, 17 сен 2025

Артур Хуснуллин из Белокатайского района награждён медалью Жукова. Награду вручили за мужество, проявленное во время службы в зоне специальной военной операции, о чём сообщила местная администрация.

Хуснуллин был мобилизован и сейчас командует миномётным подразделением с позывным «Хуса». Командование отмечает его как умелого руководителя, который быстро ориентируется в критических ситуациях и принимает верные решения.

Это уже четвёртая награда бойца. Ранее Артур Хуснуллин получил медаль Суворова, медаль генерала Шаймуратова и медаль «За участие в специальной военной операции».

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал администрации Белокатайского района