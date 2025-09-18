Новые погодные капризы обрушатся на Башкирию

21:47, 18 сен 2025

ГУ МЧС по Башкирии предупреждает жителей об опасных метеорологических явлениях в пятницу, 19 сентября.

Согласно прогнозу, местами по республике ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве с понижением температуры до −1°С. На отдельных участках автодорог ночью и утром опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров.

Днём воздух прогреется до +17...+22 градусов. Ветер будет южным и слабым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash