Новые погодные капризы обрушатся на Башкирию
21:47, 18 сен 2025
ГУ МЧС по Башкирии предупреждает жителей об опасных метеорологических явлениях в пятницу, 19 сентября.
Согласно прогнозу, местами по республике ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве с понижением температуры до −1°С. На отдельных участках автодорог ночью и утром опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров.
Днём воздух прогреется до +17...+22 градусов. Ветер будет южным и слабым.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Холодный фронт надвигается на Башкирию: что ожидать 26 сентября
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии