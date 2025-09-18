Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Новые погодные капризы обрушатся на Башкирию

Новые погодные капризы обрушатся на Башкирию

21:47, 18 сен 2025

ГУ МЧС по Башкирии предупреждает жителей об опасных метеорологических явлениях в пятницу, 19 сентября.

Согласно прогнозу, местами по республике ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве с понижением температуры до −1°С. На отдельных участках автодорог ночью и утром опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров.

Днём воздух прогреется до +17...+22 градусов. Ветер будет южным и слабым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Холодный фронт надвигается на Башкирию: что ожидать 26 сентября
Общество в Башкирии
Холодный фронт надвигается на Башкирию: что ожидать 26 сентября
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен