В нацпарке «Башкирия» туристов просят не ходить в походы по ночам

В нацпарке «Башкирия» туристов просят не ходить в походы по ночам

21:56, 18 сен 2025

Администрация национального парка «Башкирия» предупредила посетителей о том, что находиться на территории после захода солнца стало опасно. В вечерние и утренние часы возрос риск встретить диких хищников.

По данным парка, сейчас активны медведи, рыси и волки. Чтобы обезопасить себя и близких, планируйте маршруты только на светлое время суток. Убедитесь, что вы вернётесь в лагерь или на турбазу до наступления сумерек.

Автор: Семен Подгорный
Фото: нацпарк «Башкирия»
Теги: туризм
