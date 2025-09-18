В нацпарке «Башкирия» туристов просят не ходить в походы по ночам

21:56, 18 сен 2025

Администрация национального парка «Башкирия» предупредила посетителей о том, что находиться на территории после захода солнца стало опасно. В вечерние и утренние часы возрос риск встретить диких хищников.

По данным парка, сейчас активны медведи, рыси и волки. Чтобы обезопасить себя и близких, планируйте маршруты только на светлое время суток. Убедитесь, что вы вернётесь в лагерь или на турбазу до наступления сумерек.

Автор: Семен Подгорный

Фото: нацпарк «Башкирия»