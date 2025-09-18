В нацпарке «Башкирия» туристов просят не ходить в походы по ночам
21:56, 18 сен 2025
Администрация национального парка «Башкирия» предупредила посетителей о том, что находиться на территории после захода солнца стало опасно. В вечерние и утренние часы возрос риск встретить диких хищников.
По данным парка, сейчас активны медведи, рыси и волки. Чтобы обезопасить себя и близких, планируйте маршруты только на светлое время суток. Убедитесь, что вы вернётесь в лагерь или на турбазу до наступления сумерек.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: нацпарк «Башкирия»
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии закрыли дорогу к водопаду Куперля из-за размытого дождями пути
Происшествия в Башкирии
Страшная находка в Башкирии шокировала жителей
Общество в Башкирии
Экскурсии к зубрам в природном парке Башкирии отменены из-за подъема воды в реке
Происшествия в Башкирии
Поезд насмерть сбил медведя вблизи нацпарка Башкортостан