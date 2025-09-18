Синоптики дали странный прогноз погоды в Башкирии на два месяца вперёд

22:27, 18 сен 2025

Жителей Башкирии ждут погодные сюрпризы этой осенью. На смену относительно теплому бабьему лету придет крайне нестабильный октябрь, который принесет с собой резкие температурные перепады, дожди и даже первый снег. Своим подробным прогнозом на второй месяц осени и начало ноября поделились специалисты метеорологического центра «Фобос».

Согласно представленным данным, начало октября еще порадует жителей республики теплом: столбики термометров могут подняться до +15 градусов днем и до +9 ночью. Однако уже 4 октября погода резко изменится: похолодает до +6 градусов днем и −1 градуса ночью. На следующий день, 5 октября, станет еще прохладнее, показав на термометрах всего +1 градус днем и −2 градуса в ночное время.

Период с 3 по 13 октября будет отмечен дождями. С 6 по 11 октября дневные температуры воздуха будут колебаться в пределах от +4 до +7 градусов, в то время как ночные могут опускаться до −2 градусов. Впрочем, ночами температура сохранится на уровне +2 градусов.

Середина месяца принесет с собой настоящую репетицию зимы. Так, 13 октября дневная температура опустится до нулевой отметки. С 14 по 16 октября синоптики прогнозируют выпадение снега. Абсолютный пик холодов в этот отрезок времени придется на 15 октября, когда днем ожидается до −7 градусов. В ночные часы 15 и 16 октября ударят морозы до −13 градусов.

Сразу после этого короткого морозного периода в регион снова вернется потепление, которое достигнет своего пика 20 октября с температурой до +10 градусов днем и +2 ночью. Но эта оттепель будет недолгой.

С 26 по 28 октября днем вновь установятся отрицательные температуры. Наиболее холодным днем этого периода станет 27 октября: столбик термометра опустится до −5 градусов днем и до суровых −13 градусов ночью.

С 29 октября, согласно прогнозам, в республике снова пойдут дожди. Уже на следующий день, 30 октября, температура вернется к плюсовым значениям. В последний день месяца, 31 октября, воздух днем прогреется до +4 градусов, а ночью будет около нуля.

Начало ноября в Башкирии ожидается прохладным. В течение нескольких дней дневная температура будет держаться чуть выше 0, а по ночам возможны заморозки до −5 градусов.

Автор: Семен Подгорный