Бабье лето задержится в Башкирии еще на день. Какую погоду обещают синоптики?

21:55, 19 сен 2025

В Башкирии продолжится бабье лето. Синоптики республиканского гидрометцентра сообщили, что в субботу, 20 сентября, в регионе будет преимущественно ясная погода без осадков, с периодическим появлением облаков.

Ночью температура воздуха составит +5...+10°C, при этом в восточных районах республики возможны заморозки на почве и в воздухе с понижением до 0...-2°C. Днем же потеплеет до +17...+22 градусов.

Ветер прогнозируется южный, ночью он будет слабым, а в дневные часы станет умеренным.

В последующие дни погода начнет меняться из-за приближения фронтального раздела.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash