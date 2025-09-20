Башкирию накроет внезапное похолодание
20:11, 20 сен 2025
В Башкирии ожидается похолодание. По данным Башгидромета, ночью 21 сентября в некоторых районах республики температура воздуха может опуститься до +1 градуса. Днём в северных районах возможны дожди.
В целом по региону ночная температура составит +6...+11 градусов, дневная поднимется до +21.
Ветер юго-западный, западный. В большинстве районов осадков не прогнозируется.
Автор: Семен Подгорный
