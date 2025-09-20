Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирию накроет внезапное похолодание

20:11, 20 сен 2025

В Башкирии ожидается похолодание. По данным Башгидромета, ночью 21 сентября в некоторых районах республики температура воздуха может опуститься до +1 градуса. Днём в северных районах возможны дожди.

В целом по региону ночная температура составит +6...+11 градусов, дневная поднимется до +21.

Ветер юго-западный, западный. В большинстве районов осадков не прогнозируется.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
