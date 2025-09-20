Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе готовят к открытию новый арочный мост через реку Белая

В Уфе готовят к открытию новый арочный мост через реку Белая

20:20, 20 сен 2025

Движение по новому арочному мосту через реку Белую планируют запустить 10 октября, в День Башкортостана. После этого общее количество полос на въезде и выезде из южной части Уфы увеличится до тринадцати. Это поможет разгрузить дороги и сократить время в пути для водителей.

По словам главы региона Радия Хабирова, мост практически готов. Сейчас строители заканчивают финальные работы: наносят гидроизоляцию для защиты конструкций, укладывают асфальт на пешеходных дорожках, а также монтируют столбы освещения и барьерные ограждения.

Все работы на объекте завершатся в 2026 году. К этому времени строители полностью восстановят грунт и демонтируют временные сооружения, использовавшиеся при возведении моста.

Власти также анонсировали дальнейшие планы по улучшению транспортной ситуации в Уфе. В будущем планируется отремонтировать Затонский мост и построить еще две переправы через Белую: одну в районе улицы Интернациональной, другую — рядом с торговым центром «Мега».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Vk.com
Читайте также

В Бижбулякском районе Башкирии закрыли мост из-за паводка
Общество в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии закрыли мост из-за паводка
Между Башкирией и Татарстаном возводят современный мост по нацпроекту
Экономика в Башкирии
Между Башкирией и Татарстаном возводят современный мост по нацпроекту
Уфа может получить новый мост за 20 млрд рублей
Экономика в Башкирии
Уфа может получить новый мост за 20 млрд рублей
В Башкирии из-за осадков затопило мост через реку Большой Нугуш
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за осадков затопило мост через реку Большой Нугуш


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен