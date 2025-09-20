В Уфе готовят к открытию новый арочный мост через реку Белая

20:20, 20 сен 2025

Движение по новому арочному мосту через реку Белую планируют запустить 10 октября, в День Башкортостана. После этого общее количество полос на въезде и выезде из южной части Уфы увеличится до тринадцати. Это поможет разгрузить дороги и сократить время в пути для водителей.

По словам главы региона Радия Хабирова, мост практически готов. Сейчас строители заканчивают финальные работы: наносят гидроизоляцию для защиты конструкций, укладывают асфальт на пешеходных дорожках, а также монтируют столбы освещения и барьерные ограждения.

Все работы на объекте завершатся в 2026 году. К этому времени строители полностью восстановят грунт и демонтируют временные сооружения, использовавшиеся при возведении моста.

Власти также анонсировали дальнейшие планы по улучшению транспортной ситуации в Уфе. В будущем планируется отремонтировать Затонский мост и построить еще две переправы через Белую: одну в районе улицы Интернациональной, другую — рядом с торговым центром «Мега».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Vk.com