Многодетные семьи в Башкирии получат льготу, о которой многие мечтали
20:36, 20 сен 2025
Родители, воспитывающие троих и более детей, получат право на бесплатную поддержку юристов. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госсобрания Башкирии.
Помощь будет доступна семьям до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если он учится в вузе или колледже на дневном отделении, то воспользоваться льготой можно будет до его 23-летия.
Юристы помогут не только с консультациями, но и представят интересы семьи в суде. Например, по делам об установлении или оспаривании отцовства и материнства. Об этой инициативе сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Автор: Семен Подгорный
