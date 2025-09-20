Все новости Уфы и Башкортостана
В сентябре жителей Башкирии застала врасплох еще одна напасть

20:42, 20 сен 2025

Из-за теплой погоды в Башкирии снова активизировались клещи. С начала сезона от их укусов уже пострадали 9878 человек — это на 19% больше, чем в прошлом году. Опасность реальна: каждый сотый исследованный клещ переносит энцефалит, а каждый пятый — боррелиоз, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Чтобы сделать отдых в парках и скверах безопаснее, власти начали повторную обработку территорий от клещей. Если погода не испортится, работы планируют завершить к 22 сентября.

Чтобы защитить себя и близких, после каждой прогулки на природе внимательно осматривайте тело и одежду. Старайтесь носить светлые вещи — на них клеща заметить проще.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: клещи
