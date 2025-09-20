Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирию может накрыть второе бабье лето — когда и на сколько дней?

Башкирию может накрыть второе бабье лето — когда и на сколько дней?

20:46, 20 сен 2025

Жителей Башкирии ждет неделя с резкими перепадами температур. По данным центра «Фобос», в республике сначала похолодает, затем ненадолго вернется летняя жара, а к концу недели наступит осень.

Уже в это воскресенье, 21 сентября, похолодает. Ночью температура опустится до +10°C, днем не поднимется выше +16°C. Ожидается дождь.

Во вторник в регион вернется тепло. Воздух прогреется до +23...+34°C. Это хорошая возможность насладиться последними теплыми днями, так как потепление будет недолгим.

К концу недели в республику придет арктический воздух. Дневная температура установится на отметке +9°C, ночная — около +6°C. Начнется сезон холодов.

Синоптики отмечают, что теплый период в Башкирии с каждым годом удлиняется. Поэтому устойчивый снежный покров в этом году ожидается не раньше второй половины ноября или начала декабря.

