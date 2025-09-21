В Башкирии потеплеет перед резким похолоданием

19:55, 21 сен 2025

В Башкирии на неделе ожидается аномальное потепление, которое сменится резким падением температуры. Летнее тепло продержится всего несколько дней, после чего в регион придут осенние холода и дожди. Такой прогноз предоставили в Башгидромете и Гидрометцентре России.

Пик тепла, по данным синоптиков, придется на вторник, 22 сентября. В этот день в республике будет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до летних значений: от +22 до +27 градусов. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, однако в некоторых районах возможно похолодание до +2. Ветер ожидается южный, умеренный.

Предшествовать жаркому дню будет более прохладный понедельник, 21 сентября. Согласно информации Башгидромета, в этот день местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит от +15 до +20 градусов. В ночные часы ожидается от +5 до +10 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный и южный, умеренный.

Однако летняя погода задержится в регионе ненадолго — лишь до середины недели. Уже к последним выходным сентября синоптики Гидрометцентра России прогнозируют существенное похолодание. Резкое падение температуры произойдет 25 и 26 сентября. Если в четверг днём ещё будет +17 градусов, то в пятницу воздух остынет до +12. Ночные температуры опустятся до +6 градусов, а вероятность осадков возрастет до 75%. К концу недели дневные показатели термометра опустятся ниже отметки в +10 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash