В Благоварском районе Башкирии простились с тремя бойцами СВО

20:04, 21 сен 2025

В Благоварском районе Башкирии прошли похороны троих местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава районной администрации Марат Юсупов.

Прощание состоялось в двух сёлах. В Языково земляки простились с 49-летним рядовым Радимом Гаскаровым и 39-летним добровольцем Денисом Стрельниковым. В Алексеевке похоронили 28-летнего ефрейтора Дениса Хисмаева, служившего по контракту.

Знакомые вспоминают погибших как трудолюбивых и отзывчивых людей. Глава администрации выразил соболезнования семьям и близким бойцов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: социальные сети Марата Юсупова