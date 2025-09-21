Все новости Уфы и Башкортостана
В Благоварском районе Башкирии простились с тремя бойцами СВО

В Благоварском районе Башкирии простились с тремя бойцами СВО

20:04, 21 сен 2025

В Благоварском районе Башкирии прошли похороны троих местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава районной администрации Марат Юсупов.

Прощание состоялось в двух сёлах. В Языково земляки простились с 49-летним рядовым Радимом Гаскаровым и 39-летним добровольцем Денисом Стрельниковым. В Алексеевке похоронили 28-летнего ефрейтора Дениса Хисмаева, служившего по контракту.

Знакомые вспоминают погибших как трудолюбивых и отзывчивых людей. Глава администрации выразил соболезнования семьям и близким бойцов.

В Белорецке простились с разведчиком Максимом Ткаченко, погибшим в ходе СВО

Автор: Семен Подгорный
Фото: социальные сети Марата Юсупова
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
