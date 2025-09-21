В Благоварском районе Башкирии простились с тремя бойцами СВО
20:04, 21 сен 2025
В Благоварском районе Башкирии прошли похороны троих местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава районной администрации Марат Юсупов.
Прощание состоялось в двух сёлах. В Языково земляки простились с 49-летним рядовым Радимом Гаскаровым и 39-летним добровольцем Денисом Стрельниковым. В Алексеевке похоронили 28-летнего ефрейтора Дениса Хисмаева, служившего по контракту.
Знакомые вспоминают погибших как трудолюбивых и отзывчивых людей. Глава администрации выразил соболезнования семьям и близким бойцов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: социальные сети Марата Юсупова
