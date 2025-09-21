Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии опровергли слухи о массовом призыве бойцов на спецоперацию

20:08, 21 сен 2025

В мессенджерах и соцсетях жители Башкирии получают голосовое сообщение о новой волне мобилизации. Эта информация — фейковая.

В аудиозаписи неизвестный сообщает, что с 20 по 23 сентября в республике якобы пройдут рейды с вручением повесток. Автор сообщения ссылается на несуществующий указ главы региона Радия Хабирова о призыве 25 тысяч человек для участия в спецоперации.

Информацию проверили и опровергли специалисты паблика «Фактчекинг по-башкирски». На данный момент никаких официальных документов, указов или распоряжений о проведении мобилизационных мероприятий в Башкирии не существует.

Если вы получили такое сообщение, не пересылайте его знакомым и не распространяйте в чатах. Чтобы не стать жертвой дезинформации и не сеять панику, доверяйте только официальным источникам: сайтам государственных органов и государственным СМИ.

