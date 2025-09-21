Российские власти порадовали будущих пенсионеров важным решением
20:13, 21 сен 2025
Россияне, которые получают среднюю зарплату 105–110 тысяч рублей в месяц и имеют стаж 30 лет, смогут рассчитывать на пенсию около 32 тысяч рублей. Такие расчеты представил доцент Финансового университета Игорь Балынин для РИА «Новости».
По словам эксперта, именно такой уровень средней зарплаты прогнозируется в этом году. При таком доходе работник за год накапливает 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента. За 30 лет работы это позволит сформировать пенсию в указанном размере.
Автор: Семен Подгорный
