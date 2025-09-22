В Башкирии прогнозируют погодную аномалию
21:57, 22 сен 2025
В Башкирии ожидается аномально тёплая погода для конца сентября.
По информации регионального Управления по гидрометеорологии, 23 сентября осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от +7 до +12°. Днём же столбики термометров поднимутся до рекордных отметок в +22, +27°.
Ветер же прогнозируется юго-западный и западный, умеренный, с порывами в дневное время.
Автор: Семен Подгорный
