В Башкирии прогнозируют погодную аномалию

21:57, 22 сен 2025

В Башкирии ожидается аномально тёплая погода для конца сентября.

По информации регионального Управления по гидрометеорологии, 23 сентября осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от +7 до +12°. Днём же столбики термометров поднимутся до рекордных отметок в +22, +27°.

Ветер же прогнозируется юго-западный и западный, умеренный, с порывами в дневное время.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный