Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируют погодную аномалию

В Башкирии прогнозируют погодную аномалию

21:57, 22 сен 2025

В Башкирии ожидается аномально тёплая погода для конца сентября.

По информации регионального Управления по гидрометеорологии, 23 сентября осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от +7 до +12°. Днём же столбики термометров поднимутся до рекордных отметок в +22, +27°.

Ветер же прогнозируется юго-западный и западный, умеренный, с порывами в дневное время.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
В Башкирии погода приготовила удивительный сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода приготовила удивительный сюрприз
Башкирию ждёт тёплая пятница с температурой до +26°C
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт тёплая пятница с температурой до +26°C
В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара
Общество в Башкирии
В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен