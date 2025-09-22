Все новости Уфы и Башкортостана
В России запустили цифровые паспорта через QR-коды

22:01, 22 сен 2025

Жителям Башкортостана скоро не придётся носить с собой паспорт, чтобы подтвердить возраст в магазине или личность на проходной. Минцифры РФ объявило, что на Госуслугах появится возможность создать QR-код, который в ряде ситуаций заменит бумажный документ.

Сформировать QR-код можно будет в мобильном приложении Госуслуг, в новом разделе «Госдоки». Чтобы подтвердить личность, достаточно будет показать код на экране смартфона. Эту функцию разработчики добавят в ближайшее время.

Сразу после запуска предъявить QR-код вместо паспорта можно будет в нескольких случаях:

  • при покупке алкоголя или других товаров с возрастным ограничением;
  • при посещении мероприятий для взрослых, например, кино или концертов;
  • для прохода в административные здания и бизнес-центры с пропускной системой;
  • на почте при отправке посылок и заказных писем.

В будущем список ситуаций планируют расширить. Ожидается, что QR-коды начнут принимать в банках, МФЦ, салонах сотовой связи, частных медицинских клиниках и гостиницах. Это поможет не носить с собой оригинал паспорта и сделает получение услуг быстрее и удобнее.

Автор: Семен Подгорный
Теги: паспорт госуслуги
С 10 октября проезд в транспорте Уфы по QR-коду обойдется в 28 рублей
Минтруда: Остатки маткапитала можно получить за пять дней
Яичный код: что означают маркировки С1 и С2 на яйцах. Эксперт по-настоящему удивил
Владельцев приложения «Сбербанк Онлайн» затронут изменения
