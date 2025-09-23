Все новости Уфы и Башкортостана
Тепло уходит из Башкирии? Синоптики обещают резкое падение температуры

21:41, 23 сен 2025

Резкая смена погоды ожидает жителей Башкирии. На смену почти летнему теплу придёт осенняя прохлада с осадками. Об этом сообщает Башгидромет, представив официальный прогноз погоды в республике на 24 и 25 сентября.

В среду, 24 сентября, синоптики обещают преимущественно без осадков, небольшой дождь возможен лишь в северных районах. Ветер юго-западный и западный, умеренный, днём с сильными порывами. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С. Днём столбики термометра поднимутся до +22...+27 °С, на севере будет прохладнее — до +17 °С.

В четверг, 25 сентября, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер сменится на северо-западный, днём снова ожидаются порывы. Ночью похолодает до +8...+13 °С. Дневная температура воздуха составит +13...+18 °С. Теплее всего будет на юге Башкирии, где воздух прогреется до +20...+25 °С.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
