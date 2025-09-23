Минздрав Башкирии опроверг фейковую рассылку о наборе медиков в зону СВО

21:45, 23 сен 2025

Министерство здравоохранения Башкортостана предупреждает о фейковом письме, которое рассылают по больницам и поликлиникам республики. В нём говорится о наборе медиков-добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.

В этом документе, якобы от имени министерства, установлены квоты по набору персонала для каждого медучреждения. Ведомство официально заявляет, что эта информация ложная и не имеет отношения к действительности.

В Минздраве напомнили, что помощь военнослужащим в зоне СВО оказывает медицинская рота имени Ахмета Давлетова. Подразделение работает там с июня 2023 года. Доверяйте только официальным источникам информации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ