Как россияне будут отдыхать в 2026 году: правительство утвердило график

20:55, 24 сен 2025

Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2026 год. Теперь вы можете точно планировать отпуск, поездки и личные дела. Всего в году нас ждёт 118 выходных при 247 рабочих днях.

Самые длинные каникулы будут новогодними — они продлятся 12 дней. Отдых начнётся в среду, 31 декабря 2025 года, и закончится в воскресенье, 11 января 2026 года.

Весной и в начале лета будет несколько трёхдневных периодов отдыха. По три дня подряд можно будет отдохнуть в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, на майские праздники и в День России.

Осенью дополнительный выходной будет один — 4 ноября, в День народного единства. В конце года 31 декабря также станет выходным днём.

Автор: Семен Подгорный