С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей

21:04, 24 сен 2025

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 20% и составит 27 093 рубля. Это решение напрямую увеличит доходы 4,5 миллиона человек, работающих на полную ставку.

Повышение МРОТ повлияет не только на минимальную зарплату. От этого показателя зависят и другие выплаты: больничные, отпускные и некоторые социальные пособия. Так как их рассчитывают исходя из МРОТ, с января 2026 года они также станут выше.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, рост доходов граждан является приоритетом для правительства. Он отметил, что минимальная зарплата в стране уже сейчас превышает прожиточный минимум.

Автор: Семен Подгорный
