Как оплатить парковку в Уфе, если пропал интернет

21:09, 24 сен 2025

В Уфе объяснили, что делать водителям, если на платной парковке не работает мобильный интернет. Чтобы не получить штраф, воспользуйтесь одним из альтернативных способов оплаты.

Номер вашей парковочной зоны и действующие тарифы всегда указаны на информационных щитах и дорожных знаках поблизости.

Способы оплаты без мобильного интернета

По СМС. Отправьте сообщение на короткий номер 2730. Точный формат текста для оплаты вы найдёте на информационном табло рядом с парковкой.

Через банкомат. Найдите ближайший банкомат Сбербанка. В нём можно внести плату как наличными, так и банковской картой.

Через Wi-Fi. Если рядом есть бесплатная сеть Wi-Fi, подключитесь к ней. После этого вы сможете оплатить стоянку как обычно — через приложение «Горпарковки» или на сайте parking02.ru. Карту с точками бесплатного доступа можно посмотреть на freewifi.ufanet.ru.

Если оплатить сразу не удалось

Если ни один из способов не подошёл, вы можете оплатить парковку позже — до 23:59 текущего дня. Сделать это можно из дома или любого другого места, где есть стабильный интернет. Штрафа за такую отсрочку не будет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Город Уфа, телеграм