Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Как оплатить парковку в Уфе, если пропал интернет

Как оплатить парковку в Уфе, если пропал интернет

21:09, 24 сен 2025

В Уфе объяснили, что делать водителям, если на платной парковке не работает мобильный интернет. Чтобы не получить штраф, воспользуйтесь одним из альтернативных способов оплаты.

Номер вашей парковочной зоны и действующие тарифы всегда указаны на информационных щитах и дорожных знаках поблизости.

Способы оплаты без мобильного интернета

По СМС. Отправьте сообщение на короткий номер 2730. Точный формат текста для оплаты вы найдёте на информационном табло рядом с парковкой.

Через банкомат. Найдите ближайший банкомат Сбербанка. В нём можно внести плату как наличными, так и банковской картой.

Через Wi-Fi. Если рядом есть бесплатная сеть Wi-Fi, подключитесь к ней. После этого вы сможете оплатить стоянку как обычно — через приложение «Горпарковки» или на сайте parking02.ru. Карту с точками бесплатного доступа можно посмотреть на freewifi.ufanet.ru.

Если оплатить сразу не удалось

Если ни один из способов не подошёл, вы можете оплатить парковку позже — до 23:59 текущего дня. Сделать это можно из дома или любого другого места, где есть стабильный интернет. Штрафа за такую отсрочку не будет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе заработали платные парковки с тарифом 40 рублей за час

Читайте также:

В Уфе заработали платные парковки с тарифом 40 рублей за час
Автор: Семен Подгорный
Фото: Город Уфа, телеграм
Теги: Уфа парковка
Читайте также

Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии
В Уфе заработали платные парковки с тарифом 40 рублей за час
Общество в Башкирии
В Уфе заработали платные парковки с тарифом 40 рублей за час
В Уфе водитель маршрутки не выпустил пассажира из салона
Общество в Башкирии
В Уфе водитель маршрутки не выпустил пассажира из салона
С 10 октября проезд в транспорте Уфы по QR-коду обойдется в 28 рублей
Потребитель в Башкирии
С 10 октября проезд в транспорте Уфы по QR-коду обойдется в 28 рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен