Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Башкирии

21:20, 24 сен 2025

Резкое похолодание придёт в Башкирию со второй половины недели. На Южный Урал надвигается холодный воздух с северных широт, неся дожди и заморозки. Об этом сообщает Башгидромет.

В четверг, 25 сентября, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. С прохождением арктического фронта ночная температура воздуха опустится до +8...+12°C. Днём термометры покажут +11...+16°C. Исключением станет юг Башкирии, где воздух прогреется до +20...+25°C. Ветер сменит направление на северо-западное, днём возможны сильные порывы.

Ближе к концу недели погода станет ещё холоднее. Метеорологи предупреждают о ночных заморозках до 0...-5°C в отдельных районах. Также прогнозируются дожди разной интенсивности. В северной и горной частях республики есть вероятность выпадения смешанных осадков — дождя с мокрым снегом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: погода в башкирии
