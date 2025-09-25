Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирия готова полностью отключить интернет в случае угрозы атаки БПЛА

21:37, 25 сен 2025

При угрозе атаки беспилотников в Башкирии будут полностью отключать мобильный интернет. Это значит, что связь может пропасть одновременно у всех жителей республики, а не только в зоне предполагаемой опасности. Об этом 25 сентября рассказал министр цифрового развития Геннадий Разумикин.

По его словам, решение о блокировке принимают силовые ведомства совместно с операторами связи для защиты критически важных объектов. Правительство региона в этом процессе не участвует — спецслужбы работают с провайдерами напрямую.

Министр пояснил, почему отключение будет массовым: предугадать точное место атаки дронов невозможно, поэтому для безопасности интернет блокируют повсеместно. Он также сообщил, что такая мера — не теория: в трёх последних случаях угрозы связь отключали именно по всей территории республики.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
