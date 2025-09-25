Бабье лето в Башкирии: ждать ли тепла в конце сентябре

21:47, 25 сен 2025

В Башкирии закончилось бабье лето. На смену относительно тёплой погоде пришли резкое похолодание и дожди. О прогнозе на ближайшие дни, начиная с 26 сентября, жителей региона проинформировали в Башгидромете.

В пятницу, 26 сентября, по данным метеослужбы, местами пройдут небольшие дожди, которые днём на юго-востоке усилятся до умеренных. Будет дуть северо-западный умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит +1...+6 °C, хотя на юго-востоке будет теплее — до +11 °C. Днём воздух прогреется до +8...+13 °C, а в юго-восточной части — до +18 °C.

В субботу, 27 сентября, небольшие дожди сохранятся в течение суток, на востоке они будут умеренными. Ветер сменится на северный умеренный. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 °C, днём они поднимутся до отметок +7...+12 °C.

Ранее Госкомитет РБ по ЧС предупреждал о резком похолодании с 25 по 30 сентября. В этот период дожди ожидаются почти на всей территории Башкирии, а с 28 по 30 сентября в северных и горных районах синоптики прогнозируют мокрый снег. Среднесуточная температура с 27 сентября установится ниже +8 градусов, что означает окончательное наступление осени.

Автор: Семен Подгорный