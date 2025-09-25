Все новости Уфы и Башкортостана
Военный из Башкирии спас сослуживцев и уничтожил технику ВСУ

Военный из Башкирии спас сослуживцев и уничтожил технику ВСУ

22:00, 25 сен 2025

Военнослужащий из Альшеевского района с позывным «Чёрный» уничтожил вражескую бронетехнику и вывел из-под огня троих раненых товарищей во время штурмовой операции. О подвиге земляка сообщил глава района Наиль Абелгузин.

Штурмовая группа, в составе которой был «Чёрный», получила задачу взять населённый пункт. Бойцы попали под плотный артиллерийский обстрел и атаки дронов. Несмотря на огонь, гранатомётчик из села Кармышево точным выстрелом из РПГ поразил бронетехнику противника.

Сразу после этого он помог трём раненым сослуживцам покинуть зону поражения. Чтобы добраться до безопасного места, группе пришлось пройти 15 километров по труднопроходимой местности.

Гвардии старший сержант «Чёрный» участвует в спецоперации с июня 2024 года. За спасение товарищей и успешное выполнение боевой задачи его наградили медалью «За отвагу».

Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова

Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова
