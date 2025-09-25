Жителей Башкирии призвали запастись наличкой на случай блокировки интернета

22:04, 25 сен 2025

Власти Башкирии рекомендуют жителям республики всегда иметь при себе наличные деньги. Это поможет расплатиться за товары и услуги, если в регионе временно отключат мобильный интернет.

Такие отключения, по словам министра цифрового развития Геннадия Разумикина, могут вводить для защиты стратегических объектов и обеспечения безопасности граждан. Он заявил об этом сегодня на заседании республиканского парламента.

При этом во время блокировок продолжает работать часть сервисов. Около двух недель в России действует «белый список» приложений, которые остаются доступными. В него входят «ВКонтакте», мессенджер «Макс», сервисы крупных банков и все продукты «Яндекса», включая такси и доставку.

Федеральное министерство цифрового развития совместно с силовыми ведомствами постоянно расширяет этот список. Однако, как отметил министр, проблема с безналичной оплатой во время ограничений пока не решена полностью. Поэтому, чтобы избежать трудностей с покупками, жителям советуют держать под рукой запас наличных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash