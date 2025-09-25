Врач из Уфы спасла троих пассажирок на рейсе в Анталью

22:09, 25 сен 2025

Врач из Уфы Регина Доктор оказала экстренную помощь трём женщинам во время ночного перелёта из Уфы в Анталью. На высоте 11 тысяч километров у пассажирок резко ухудшилось самочувствие, и врач на протяжении четырёх часов боролась за их жизни с помощью подручных средств.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи. У женщин начались скачки артериального давления и нарушения сердечного ритма, одна из них перенесла гипертонический криз. В условиях ограниченной бортовой аптечки Регина Доктор измеряла уровень сахара в крови портативным глюкометром, прослушивала сердцебиение без стетоскопа и контролировала пульс, чтобы стабилизировать состояние пассажирок.

Наибольшую тревогу вызывала женщина с диабетом второго типа и гипертонией, которая, как выяснилось, пренебрегала лечением и не принимала необходимые препараты.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям врача все три пассажирки были доставлены в аэропорт Антальи в стабильном состоянии. О произошедшем Регина Доктор рассказала в своих социальных сетях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети