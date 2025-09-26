Погода в Башкирии резко ухудшится

21:17, 26 сен 2025

Синоптики Башгидромета информируют о значительном похолодании в республике 27 сентября.

Ночью температура понизится до нуля, а в некоторых районах ожидаются заморозки до −3 градусов.

Днем воздух прогреется максимум до +12 градусов.

В течение суток прогнозируются дожди при умеренном северо-западном ветре.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный