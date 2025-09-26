Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе подготовили более 2000 укрытий от атак дронов

21:23, 26 сен 2025

Власти Уфы подготовили свыше 2000 укрытий на случай возможных воздушных атак. Для экстренного размещения людей будут использовать цокольные этажи и подвалы в жилых домах, торговых центрах, школах и детских садах. По словам мэра Ратмира Мавлиева, городские службы готовятся к возможным угрозам, изучая опыт Белгорода и Курска, которые уже сталкивались с подобными вызовами.

Чтобы жители знали, как действовать при сигнале тревоги, в 10 362 подъездах уже разместили информационные памятки с алгоритмом действий. Сейчас власти прорабатывают систему оповещения через домофоны и мобильные приложения интернет-провайдеров. Также рассматривается возможность автоматического открытия подъездных дверей во время тревоги, чтобы обеспечить быстрый доступ в укрытия.

Для обеспечения стабильной связи в экстренных ситуациях город модернизирует систему радиосвязи. Планируется переход на цифровые технологии, установка трех новых ретрансляторов в северной части Уфы и закупка дополнительного портативного радиооборудования.

