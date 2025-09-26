Участник СВО возглавил сельсовет в Ишимбайском районе Башкирии
22:00, 26 сен 2025
Новым главой Кулгунинского сельского поселения стал участник спецоперации Алик Ямалов. Теперь он отвечает за благоустройство территории и решение проблем местных жителей. О назначении сообщил глава района Азат Ишемгулов.
По словам Ишемгулова, опыт службы, смелость и выдержка помогут Ямалову на новой должности. Глава района ожидает, что эти качества позволят ему эффективно управлять сельсоветом в интересах людей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал Азата Ишемгулова
