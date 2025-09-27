Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию придут заморозки до -3 и первый снег. К чему ещё готовиться жителям республики?

В Башкирию придут заморозки до -3 и первый снег. К чему ещё готовиться жителям республики?

22:08, 27 сен 2025

В Башкирии продолжается резкое похолодание. В воскресенье, 28 сентября, на территории республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также ночные заморозки. Такой прогноз предоставили в Башгидромете.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью дожди пройдут местами, днём — по всему региону, а на севере станут умеренными.

Ночью и утром возможен снег. Температура воздуха ночью опустится до 0...+5 градусов, местами похолодает до −3 градусов. Днём термометры покажут от +6 до +11.

Ветер северный, умеренный.

Похолодание объясняется приходом холодного воздуха с севера.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода готовит жителям Башкирии неожиданный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода готовит жителям Башкирии неожиданный сюрприз
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
В Башкирии спрогнозировали грустную погоду в выходные
Общество в Башкирии
В Башкирии спрогнозировали грустную погоду в выходные
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками
Общество в Башкирии
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен