В Башкирию придут заморозки до -3 и первый снег. К чему ещё готовиться жителям республики?

22:08, 27 сен 2025

В Башкирии продолжается резкое похолодание. В воскресенье, 28 сентября, на территории республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также ночные заморозки. Такой прогноз предоставили в Башгидромете.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью дожди пройдут местами, днём — по всему региону, а на севере станут умеренными.

Ночью и утром возможен снег. Температура воздуха ночью опустится до 0...+5 градусов, местами похолодает до −3 градусов. Днём термометры покажут от +6 до +11.

Ветер северный, умеренный.

Похолодание объясняется приходом холодного воздуха с севера.

Автор: Семен Подгорный