Кто в России может получать две пенсии одновременно

22:23, 27 сен 2025

Соцфонд разъяснил, какие категории граждан имеют право на две пенсии. По общему правилу назначается только одна выплата, но для некоторых россиян действуют исключения.

Право на две пенсии есть у граждан, чья жизнь связана с военной службой, а также у жителей осажденных городов.

Кому положены две полные пенсии

Военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы. Сюда же относятся участники спецоперации в составе силовых структур ДНР и ЛНР.

получившие инвалидность из-за военной травмы. Сюда же относятся участники спецоперации в составе силовых структур ДНР и ЛНР. Граждане с инвалидностью , награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».

, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда». Члены семей погибших военнослужащих и добровольцев. Это родители, вдовы и вдовцы (если не вступили в новый брак), а также дети-инвалиды и инвалиды с детства I–II групп.

Пенсия за выслугу лет и по старости

Некоторые специалисты могут получать пенсию за выслугу лет и дополнительно страховую пенсию по старости (или её часть).

Военные пенсионеры Минобороны могут оформить вторую, гражданскую пенсию при соблюдении трех условий:

Возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Стаж на гражданской работе: не менее 15 лет.

Пенсионный коэффициент: не менее 30 баллов.

Такое же право на пенсию за выслугу лет и часть страховой пенсии по старости есть у летчиков-испытателей и федеральных госслужащих.

Автор: Семен Подгорный