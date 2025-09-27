Кто в России может получать две пенсии одновременно
22:23, 27 сен 2025
Соцфонд разъяснил, какие категории граждан имеют право на две пенсии. По общему правилу назначается только одна выплата, но для некоторых россиян действуют исключения.
Право на две пенсии есть у граждан, чья жизнь связана с военной службой, а также у жителей осажденных городов.
Кому положены две полные пенсии
- Военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы. Сюда же относятся участники спецоперации в составе силовых структур ДНР и ЛНР.
- Граждане с инвалидностью, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».
- Члены семей погибших военнослужащих и добровольцев. Это родители, вдовы и вдовцы (если не вступили в новый брак), а также дети-инвалиды и инвалиды с детства I–II групп.
Пенсия за выслугу лет и по старости
Некоторые специалисты могут получать пенсию за выслугу лет и дополнительно страховую пенсию по старости (или её часть).
Военные пенсионеры Минобороны могут оформить вторую, гражданскую пенсию при соблюдении трех условий:
- Возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
- Стаж на гражданской работе: не менее 15 лет.
- Пенсионный коэффициент: не менее 30 баллов.
Такое же право на пенсию за выслугу лет и часть страховой пенсии по старости есть у летчиков-испытателей и федеральных госслужащих.
