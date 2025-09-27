Все новости Уфы и Башкортостана
Кто в России может получать две пенсии одновременно

22:23, 27 сен 2025

Соцфонд разъяснил, какие категории граждан имеют право на две пенсии. По общему правилу назначается только одна выплата, но для некоторых россиян действуют исключения.

Право на две пенсии есть у граждан, чья жизнь связана с военной службой, а также у жителей осажденных городов.

Кому положены две полные пенсии

  • Военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы. Сюда же относятся участники спецоперации в составе силовых структур ДНР и ЛНР.
  • Граждане с инвалидностью, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда».
  • Члены семей погибших военнослужащих и добровольцев. Это родители, вдовы и вдовцы (если не вступили в новый брак), а также дети-инвалиды и инвалиды с детства I–II групп.

Пенсия за выслугу лет и по старости

Некоторые специалисты могут получать пенсию за выслугу лет и дополнительно страховую пенсию по старости (или её часть).

Военные пенсионеры Минобороны могут оформить вторую, гражданскую пенсию при соблюдении трех условий:

  • Возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
  • Стаж на гражданской работе: не менее 15 лет.
  • Пенсионный коэффициент: не менее 30 баллов.

Такое же право на пенсию за выслугу лет и часть страховой пенсии по старости есть у летчиков-испытателей и федеральных госслужащих.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
